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Закривайте тренд, краще вже не буде! ЗСУ повторили танець Венздей Аддамс

6 Грудня 2022, 12:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
ЗСУ повторили танок Венздей

Те, що українські військові – найкращі у світі, знає кожен, оскільки свою героїчність та відвагу вони щодня демонструють світові. Крім того, вони в курсі світових трендів і із задоволенням повторюють за головною героїнею популярного серіалу Венздей її танець.

Так, в TikTok стає все більше відео, де бійці на передовій танцюють танець з гучного серіалу від Netflix під прискорену пісню Леді Гаги Bloody Mary.

Українці в коментарях не приховують свої захоплення, зазначаючи те, що тренд можна закривати – краще, ніж у ЗСУ, ні в кого не вийде.

Зараз дивляться
  • За що не візьмуться ЗСУ – все круто.
  • Ці люди допомагають фізично виживати і психологічно вигрібати ситуацію.
  • Закривайте тренд, краще вже не буде.
  • Венздей відстає від вас, хлопці.
  • Наші захисники та захисниці найкращі. Дякую за все. Бережіть себе.
  • Єдине виконання, в якому я готова дивитися цей тренд вічно.
  • Найкращі. – Пишуть користувачі мережі.

Танець Венздей – чотири простих рухи руками і погляд самої героїні, яку грає акторка Дженна Ортега. За лічені дні він набрав мільйони переглядів у TikTok.

Підхопили тренд і зірки, як українські так і світові. Але найкраще його виконання – співробітниками Нацполіції та воїнами ЗСУ.

Варто зазначити, що сам серіал став лідером в 83 країнах і рекордсменом за переглядами серед англомовних серіалів. Рецензію на Венздей від Netflix – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Netflix ЗСУ Серіал Тренди
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