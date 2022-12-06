Те, що українські військові – найкращі у світі, знає кожен, оскільки свою героїчність та відвагу вони щодня демонструють світові. Крім того, вони в курсі світових трендів і із задоволенням повторюють за головною героїнею популярного серіалу Венздей її танець.

Так, в TikTok стає все більше відео, де бійці на передовій танцюють танець з гучного серіалу від Netflix під прискорену пісню Леді Гаги Bloody Mary.

Українці в коментарях не приховують свої захоплення, зазначаючи те, що тренд можна закривати – краще, ніж у ЗСУ, ні в кого не вийде.

Зараз дивляться

За що не візьмуться ЗСУ – все круто.

Ці люди допомагають фізично виживати і психологічно вигрібати ситуацію.

Закривайте тренд, краще вже не буде.

Венздей відстає від вас, хлопці.

Наші захисники та захисниці найкращі. Дякую за все. Бережіть себе.

Єдине виконання, в якому я готова дивитися цей тренд вічно.

Найкращі. – Пишуть користувачі мережі.

Танець Венздей – чотири простих рухи руками і погляд самої героїні, яку грає акторка Дженна Ортега. За лічені дні він набрав мільйони переглядів у TikTok.

Підхопили тренд і зірки, як українські так і світові. Але найкраще його виконання – співробітниками Нацполіції та воїнами ЗСУ.

Варто зазначити, що сам серіал став лідером в 83 країнах і рекордсменом за переглядами серед англомовних серіалів. Рецензію на Венздей від Netflix – читайте на Фактах ICTV.