23 листопада на стримінговому сервісі Netflix вийшов серіал Венздей, який менш ніж за два тижні встиг неабияк нашуміти. Так, він став лідером у 83 країнах і рекордсменом за переглядами серед англомовних серіалів.

Венздей – це серіал, заснований на персонажі Венздей Аддамс з відомої всім Сімейки Аддамсів. Конкретніше – про її дорослішання і про те, як вона намагається оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями.

Факти ICTV вирішили вас познайомити з основними акторами серіалу Венздей, щоб ви краще впізнали персонажів гучної детективної історії.

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Дженна Ортега в ролі Венздей Аддамс

У новому серіалі Netflix, Венздей – вже підліток. Любить все темне, тужливе і психологічно тривожне. Намагається захищати людей, але не визнає, що відчуває до них симпатію.

В Академії Невермор вона занурюється в таємницю з минулого.

Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіші Аддамс

Мати Венздей і її молодшого брата – Пагслі. Саме в Академії Невермор вона познайомилася зі своїм чоловіком Гомесом.

Вона благонамірена мати Венздей, хоч і має свої секрети.

Луїс Гусман у ролі Гомеса Аддамса

Гомес – люблячий чоловік Мортіші й турботливий батько Венздей, який проявляє свою любов до доньки будь-якими способами, що завдають їй найменше незручностей.

Він так само пристрасно любить свою дружину, як і в підлітковому віці.

Ісаак Ордонес у ролі Пагслі Аддамса

Молодший брат Венздей. Зараз йому 13 років, тому це перша найбільша роль юного актора.

Віктор Доробанту в ролі Речі

Ще один персонаж з класичної Сімейки Аддамс – Річ, який буквально права рука Венздей. Допомагає їй у розслідуванні та служить її довіреною особою.

Фред Армісен у ролі дядька Фестера

Улюблений дядько Венздей Фестер згадується кілька разів, перш ніж з’являтися в серіалі вже в старшому віці. Вона захоплюється ним і довіряє.

Сам Фестер – майстер темних мистецтв і злодій. Серед його талантів є здатність виробляти електроенергію.

Гвендолін Крісті в ролі Лариси Вімс

Директор Академії Невермор. Колишня подруга і сусідка по кімнаті Мортіші Аддамс.

Емма Маєрс у ролі Енід Сінклер

Нова сусідка Венздей по кімнаті. Є її повною протилежністю. Вона також перевертень, який має злі кігті.

Хоча її спроби допомогти Венздей знайти шкільний дух не завжди вдаються, вони швидко подружилися.

Персі Гайнс Вайт у ролі Ксав’є Торпа

Коли Венздей прибуває в Невермор, вона зустрічає Ксав’є – популярного і таємничого хлопчика. Пара інтригує одне одного.

Що стосується сили Торпа – він талановитий екстрасенс-художник.

Джой Сандей в ролі Б’янки Барклі

Учениця Академії Невермор, сирена. Колишня дівчина Ксав’є.

Крістіна Річчі в ролі Мерилін Торнхілл

Міс Торнхілл – господиня гуртожитку Венздей і єдиний звичайний працівник Невермор. Є також учителем ботаніки.

Гантер Духан у ролі Тайлера Галпіна

Бариста Тайлер – один із “нормальних”. Має романтичні почуття до Венздей. Зберігає страшний секрет.

Його батько – Донован Галпін, якого грає Джеймі МакШейн, є шерифом маленького містечка, який відчуває втому від дітей Невермора і особливу неприязнь до Венздей та її сім’ї.

Рікі Ліндхоум в ролі доктора Валері Кінботт

Психіатр у місті Єрихон.