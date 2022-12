На Netflix вийшов серіал Венздей, який переніс культових вигаданих персонажів – сім’ю Адамсів – у сучасну епоху. Його творцями стали режисери Тім Бертон, Джеймс Маршалл та Ганджа Монтейру.

Бертон працював над чотирма епізодами з восьми, і для нього це перший телевізійний проєкт за майже 40 років, відколи він зняв Театр Казок та Альфред Гічкок представляє. А Джеймс Маршалл був одним із режисерів таких серіалів, як Таємниці Смолвіля та Зачаровані. Щодо Монтейру, то у її фільмографії поки що немає таких робіт.

Сім’я Адамсів як персонажі виникли майже сотню років тому. Спочатку вони були безіменними у малюнках The New Yorker, а намалював їх Чарльз Адамс у 1938 році. Через майже 30 років ідею перетворили на ситком, а сім’я Адамсів отримала імена Гомес, Мортиція, Венздей та Пагслі.

Після низки адаптацій у 1991 році з’явився, мабуть, найвідоміший фільм Сімейка Адамсів, а через два роки Моральні цінності сімейки Адамсів. Персонажі стали елементами поп-культури та вплинули на готичну субкультуру в цілому.

Власне, цього разу історія розгортається довкола Венздей, яку зіграла Дженна Ортега. Батьки відправляють її до спеціальної школи ізгоїв Невермор після того, як вона запустила піраній у басейн команди з плавання. З точки зору Венздей це була помста в ім’я справедливості за знущання над її братом.

Донька Адамсів стає ученицею школи, повної перевертнів, вампірів, горгон, сирен та інших надприродних створінь. Такий собі готичний Гоґвортс.

Спершу Венздей понад усе хоче втекти з Невермору, але згодом змінює свою мету і починає розслідувати низку загадкових вбивств. До цього додаються замахи на її власне життя та розслідування можливого скоєного вбивства її батьком у часи його навчання у цій же школі. У серіалі також присутні романтичні лінії, таємні товариства та спортивні змагання – як-от щорічний турнір на честь Едгара Аллана По.

Акторка Крістіна Річчі, яка у 90-х зіграла доньку Адамсів, з’явилася як один із головних персонажів серіалу Венздей. У цій версії вона втілила єдину ненадприродну вчительку Невермору. У серіалі є також безтілесна рука Річ, дворецький Ларч та дядечко Фестер.

Батьків Венздей зіграли Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гусман. Варто також згадати й участь Гвендолін Крісті (Брієнна Тарт в Іграх престолів), яка зіграла директорку Невермору Ларіссу Вімс. А також Емму Маєрс, яка зіграла дотепну та яскраву сусідку-перевертня.

Окрім танцю Венздей на вечірці під пісню Goo goo muck гурту The Cramps серіал запам’ятовується й версіями гри на віолончелі таких пісень, як Paint It, Black The Rolling Stones, Nothing Else Matters Metallica та композиції Winter Антоніо Вівальді.

Перші чотири епізоди серіалу, зняті Бертоном, стильні та дотепні – від моменту, коли брат Венздей Пагслі випадає з шафки в школі і до сцени вечірки з вірусним танцем Венздей. А є ще довгий кадр її пробіжки по лісі.

Це все доповнюють й костюми, створені лауреаткою премії Оскар Колін Етвуд, яка працювала над костюмами у фільмах Бертона Суінні Тодд: Демон-перукар із Фліт Стріт та Сонна Лощина. Вона філігранно відтінила монохроматичну кольорову палітру Венздей додаванням білої смужки у форму, а також вбрала героїню в екстравагантну чорну мереживну сукню.

Шанувальники Тіма Бертона можуть бути задоволені новою роботою режисера. А для тих, хто ще не знайомий з дивною сімейкою Адамсів, це непоганий варіант. Певною мірою це підлітковий серіал, адже він надто моторошний для дітей, а для дорослих надто казковий.