То, что украинские военные — самые лучшие в мире, знает каждый, поскольку свою героичность и отвагу они ежедневно демонстрируют миру. А кроме того, они в курсе мировых трендов и с удовольствием повторяют за главной героиней популярного сериала Уэнсдей ее танец.

Так, в TikTok становится все больше видео, где бойцы на передовой танцуют танец с нашумевшего сериала от Netflix под ускоренную песню Леди Гаги Bloody Mary.

Украинцы в комментариях не скрывают свои восхищения, отмечая то, что тренд можно закрывать — лучше, чем у ВСУ, ни у кого не получится.

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За что не возьмутся ВСУ — все круто.

Эти люди помогают физически выживать и психологически выгребать ситуацию.

Закрывайте тренд, лучше уже не будет.

Уэнсдей отстает от вас, парни.

Наши защитники и защитницы лучшие. Спасибо за все. Берегите себя.

Единственное исполнение, в котором я готова смотреть этот тренд вечно.

Самые лучшие. — Пишут пользователи сети.

Танец Уэнсдей — четыре простых движения руками и взгляд самой героини, которую играет актриса Дженна Ортега. За считаные дни он набрал миллионы просмотров в TikTok.

Подхватили тренд и звезды, как украинские так и мировые. Но лучшее его исполнение — сотрудниками Нацполиции и воинами ВСУ.

Стоит отметить, что сам сериал стал лидером в 83 странах и рекордсменом по просмотрам среди англоязычных сериалов. Рецензию на Уэнсдей от Netflix — читайте на Фактах ICTV.