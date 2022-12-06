То, что украинские военные — самые лучшие в мире, знает каждый, поскольку свою героичность и отвагу они ежедневно демонстрируют миру. А кроме того, они в курсе мировых трендов и с удовольствием повторяют за главной героиней популярного сериала Уэнсдей ее танец.
Так, в TikTok становится все больше видео, где бойцы на передовой танцуют танец с нашумевшего сериала от Netflix под ускоренную песню Леди Гаги Bloody Mary.
Украинцы в комментариях не скрывают свои восхищения, отмечая то, что тренд можно закрывать — лучше, чем у ВСУ, ни у кого не получится.
- За что не возьмутся ВСУ — все круто.
- Эти люди помогают физически выживать и психологически выгребать ситуацию.
- Закрывайте тренд, лучше уже не будет.
- Уэнсдей отстает от вас, парни.
- Наши защитники и защитницы лучшие. Спасибо за все. Берегите себя.
- Единственное исполнение, в котором я готова смотреть этот тренд вечно.
- Самые лучшие. — Пишут пользователи сети.
Танец Уэнсдей — четыре простых движения руками и взгляд самой героини, которую играет актриса Дженна Ортега. За считаные дни он набрал миллионы просмотров в TikTok.
Подхватили тренд и звезды, как украинские так и мировые. Но лучшее его исполнение — сотрудниками Нацполиции и воинами ВСУ.
Стоит отметить, что сам сериал стал лидером в 83 странах и рекордсменом по просмотрам среди англоязычных сериалов. Рецензию на Уэнсдей от Netflix — читайте на Фактах ICTV.