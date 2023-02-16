Співак Артем Пивоваров різко відповів критикам прямо зі сцени. Свою точку зору щодо заяв, що концерти не на часі артист відстояв під час свого виступу.

Уривком своєї промови він поділився в Instagram.

Так, Артем заявив, що за допомогою концертів зберігає нашу культуру і допомагає захисникам, а критикам краще робити те саме, або ж мовчки чекати на перемогу.

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– Я не хочу бачити війну у цій країні. Тому я робитиму все для того, щоб підтримувати нашу армію, зберігати нашу територію та цілісність. За допомогою музики та пісень зберігати культуру та етнокод. Закрийте свої роти і допомагайте країні, або ж чекайте на перемогу вдома. Підніміть свою дупу і зробіть щось для країни, – заявив Пивоваров у своїй промові.

Шанувальники артиста підтримали його думку – багато хто повністю згоден з його думкою:

Не на часі лише порожні розмови тих, хто нічого не робить для країни!

Сила та міць! Справжній козацький дух.

Наші захисники воюють заради перемоги, ми маємо підтримувати їх усіма силами!

Сильна відповідь! Пишаємось!

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