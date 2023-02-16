Співак Артем Пивоваров різко відповів критикам прямо зі сцени. Свою точку зору щодо заяв, що концерти не на часі артист відстояв під час свого виступу.
Уривком своєї промови він поділився в Instagram.
Так, Артем заявив, що за допомогою концертів зберігає нашу культуру і допомагає захисникам, а критикам краще робити те саме, або ж мовчки чекати на перемогу.
– Я не хочу бачити війну у цій країні. Тому я робитиму все для того, щоб підтримувати нашу армію, зберігати нашу територію та цілісність. За допомогою музики та пісень зберігати культуру та етнокод. Закрийте свої роти і допомагайте країні, або ж чекайте на перемогу вдома. Підніміть свою дупу і зробіть щось для країни, – заявив Пивоваров у своїй промові.
Шанувальники артиста підтримали його думку – багато хто повністю згоден з його думкою:
- Не на часі лише порожні розмови тих, хто нічого не робить для країни!
- Сила та міць! Справжній козацький дух.
- Наші захисники воюють заради перемоги, ми маємо підтримувати їх усіма силами!
- Сильна відповідь! Пишаємось!
Раніше Маша Єфросініна показала, що їй пишуть хейтери. У Instagram-stories Маша опублікувала скріншоти, на яких показано послання від громадянки країни-агресора. У повідомленнях путіністка лається, кличе Єфросинину і бажає смерті.