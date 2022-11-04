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Їздили містом із мигалкою й рупором: Артем Пивоваров згадав історію, за яку йому соромно

4 Листопада 2022, 09:34
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Артем Пивоваров

Співак Артем Пивоваров в ефірі проєкту Improv Live Show розповів історію з життя, за яку йому соромно. У рамках імпровізації Щире каяття співак згадав, як у шкільні роки святкував день народження друга.

– Ми дуже відповідально поставилися до цієї події, зібралися з друзями, святкували. За щасливим збігом обставин, вдома не було батька мого друга, але були ключі від його машини! Ми вирішили використати цей шанс. Ще й випили тоді… І за це мені насамперед соромно.

 

От увечері поїхали кататися цим авто. Потім зрозуміли, що так не цікаво, і повернулися по мигалку, оскільки батько мого друга був співробітником, на той час, міліції. Прикріпили цю мигалку, їздили містом з рупором і говорили в нього: “Притисніться до узбіччя”. Нам здавалося, що ми дуже круто проводимо час. Але в якийсь момент застрягли на залізничному переїзді. І кого набрали? Звісно, тата. Наслідки були…, –  згадує Артем.

Improv Live Show

Фото: Новий канал

Третій сезон проєкту Improv Live Show зняли до повномасштабної війни. Шоу виходить щонеділі на YouTube Нового каналу.

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Артем Пивоваров
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