Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Закройте свои рты: Пивоваров ответил хейтерам на “неуместность” концертов во время войны

16 февраля 2023, 20:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Концерт Артема Пивоварова в Києві

Певец Артем Пивоваров резко ответил критикам прямо со сцены. Свою точку зрения касательно заявлений, что концерты не ко времени артист отстоял во время своего выступления.

Отрывком своей речи он поделился в Instagram.

Так, Артем заявил, что с помощью концертов сохраняет нашу культуру и помогает защитникам, а критикам лучше делать то же самое, или же молча ждать победы.

Сейчас смотрят

— Я не хочу видеть войну в этой стране. Поэтому я буду делать все для того, чтобы поддерживать нашу армию, сохранять нашу территорию и целостность. С помощью музыки и песен сохранять культуру и этнокод. Закройте свои рты и помогайте стране, или же ждите победы дома. Поднимите свою жопу и сделайте что-то для страны, — заявил Пивоваров в своей речи.

Поклонники артиста поддержали его мысль — многие полностью согласны с его мнением:

  • Не ко времени только пустые разговоры тех, кто ничего не делает для страны!
  • Сила и мощь! Настоящий козацкий дух.
  • Наши защитники воюют ради победы, мы должны поддерживать их всеми силами!
  • Сильный ответ! Гордимся!

Ранее Маша Ефросинина показала, что ей пишут хейтеры. В Instagram-stories Маша опубликовала скриншоты, на которых показаны послания от гражданки страны-агрессора. В сообщениях путинистка ругается, обзывает Ефросинину и желает смерти.

Читайте также:
Артем ПивоваровЕздили по городу с мигалкой и рупором: Артем Пивоваров вспомнил историю, за которую ему стыдно

Теги
Артем Пивоваров Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь