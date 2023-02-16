Певец Артем Пивоваров резко ответил критикам прямо со сцены. Свою точку зрения касательно заявлений, что концерты не ко времени артист отстоял во время своего выступления.

Отрывком своей речи он поделился в Instagram.

Так, Артем заявил, что с помощью концертов сохраняет нашу культуру и помогает защитникам, а критикам лучше делать то же самое, или же молча ждать победы.

Сейчас смотрят

— Я не хочу видеть войну в этой стране. Поэтому я буду делать все для того, чтобы поддерживать нашу армию, сохранять нашу территорию и целостность. С помощью музыки и песен сохранять культуру и этнокод. Закройте свои рты и помогайте стране, или же ждите победы дома. Поднимите свою жопу и сделайте что-то для страны, — заявил Пивоваров в своей речи.

Поклонники артиста поддержали его мысль — многие полностью согласны с его мнением:

Не ко времени только пустые разговоры тех, кто ничего не делает для страны!

Сила и мощь! Настоящий козацкий дух.

Наши защитники воюют ради победы, мы должны поддерживать их всеми силами!

Сильный ответ! Гордимся!

Ранее Маша Ефросинина показала, что ей пишут хейтеры. В Instagram-stories Маша опубликовала скриншоты, на которых показаны послания от гражданки страны-агрессора. В сообщениях путинистка ругается, обзывает Ефросинину и желает смерти.