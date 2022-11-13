Ведущая Маша Ефросинина показала, что ей пишут хейтеры из России. Она посмеялась над сообщениями россиянки, а также обнародовала ее фото, чтобы показать, кто скрывается за такими словами.

В Instagram-stories Маша опубликовала скриншоты, на которых показаны послания от гражданки страны-агрессора. В сообщениях путинистка ругается, обзывает Ефросинину и желает смерти.

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— Так выглядит агония “милых” русских мамочек, — прокомментировала ведущая.

Маша добавила, что это всего лишь часть, которая поступает ей в Direct, и она уже давно не обращает на это внимание.

— Просто эта женщина, у нее видимо уже глаз дергается, она пишет так много. У нее в профиле так много детей, типа она мамочка. Пока их дети страдают от таких матерей, наши дети страдают от таких мужчин, — сказала Ефросинина.

Ведущая добавила, такие сообщения только держат в осознании того, насколько эта нация потеряна.

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