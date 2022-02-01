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Закон не порушувала: Аліна Паш виправдалася за свій візит до Криму

1 Лютого 2022, 14:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш

Фіналістка нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш відповіла на звинувачення щодо незаконного візиту до Криму у 2015 році.

На особистій сторінці в Instagram співачка заявила, що не порушувала правил нацвідбору, ніколи не виступала на території Росії чи окупованого Криму, а також ніколи не перетинала кордон Криму зі сторони Росії.

Аліна додала, що підтримує ідею конкурсу Євробачення і хоче, щоб Україну представляв гідний артист, який цього заслуговує.

– Я з повагою ставлюся до всіх пунктів правил відбору учасників, і за жодних обставин не стала б їх порушувати, як і закони своєї країни. Я вірю, що в результаті переможе правда і представляти Україну вирушить найсильніший артист, якого оберуть люди. Якщо це буду я, зроблю все можливе, аби мною пишалися. Якщо це буде хтось інший – вболіватиму за нього всім серцем, – заявила виконавиця.

Нещодавно Аліну Паш звинуватили у порушенні правил нацвідбору на Євробачення, оскільки у 2015 році співачка відвідувала тимчасово окупований півострів Крим.

Проте, як виявилося, виступ артистки проходив на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Тобто, Аліна не порушувала законодавство України.

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Теги
Євробачення , Аліна Паш
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