Українська співачка та фіналістка нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш запідозрила плагіат у щедрівці гурту Kalush.

Напередодні учасники колективу показали відео, як ходили щедрувати по квартирах Києва, виконуючи свою пісню.

Аліна Паш зазначила, що Kalush запозичив партію з контрабасом із її трека Bosorkanya.

Аліна натякнула, що таким артистам не місце в нацвідборі на Євробачення 2022.

– Не знаю, як назвати це – нагле копіювання чи шанобливе запозичення? І навіть тональність та ж сама. Я не знаю, як поки що реагувати на це повноцінно свідомо. Зараз мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом і хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні. А насправді просто нагло користується, – прокоментувала Аліна.

Гурт Kalush вже відреагував на звинувачення артистки. Саунд-продюсер щедрівки Стас Чорний визнав схожість і зазначив, що це сталося абсолютно випадково.

Він пообіцяв замінити партію з контрабасом до офіційного релізу треку, який відбудеться наступного року на Щедрий вечір.

– Дізнався, що є претензія схожості партій контрабасу до пісні Аліни Паш. Мені, звісно, дуже прикро, що так трапилося. але хочу зауважити, що це все випадково та не спеціально. Коли ми зустрілися з музикантами на студії, ми не слухали жодну з пісень і не рівнялися на жодну з пісень. Ми робили все у творчому потоці, а оскільки є претензія схожості, ми обов’язково замінимо партію контрабасу на кардинально іншу, – сказав Стас Чорний.

Нагадаємо, що гурт Kalush та Аліна Паш братимуть участь у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022, який відбудеться 12 лютого, о 19.00. Обидва учасники поки що не презентували свої конкурсні пісні.