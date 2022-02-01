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Закон не нарушала: Алина Паш оправдалась за свой визит в Крым

1 февраля 2022, 14:59
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Аліна Паш

Финалистка нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш ответила на обвинения по поводу незаконного визита в Крым в 2015 году.

На личной странице в Instagram певица заявила, что не нарушала правила нацотбора, никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу Крыма со стороны России.

Алина добавила, что поддерживает идею конкурса Евровидение и хочет, чтобы Украину представлял достойный артист, который этого заслуживает.

— Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не нарушила бы их, как и законы своей страны. Я верю, что в итоге победит правда и представлять Украину отправиться сильнейший артист, которого выберут люди. Если это я, я сделаю все возможное, чтобы мною гордились. Если это будет кто-то другой- буду болеть за него всем сердцем, — заявила исполнительница.

Теги
Евровидение , Алина Паш
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