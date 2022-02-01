Финалистка нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш ответила на обвинения по поводу незаконного визита в Крым в 2015 году.
На личной странице в Instagram певица заявила, что не нарушала правила нацотбора, никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу Крыма со стороны России.
Алина добавила, что поддерживает идею конкурса Евровидение и хочет, чтобы Украину представлял достойный артист, который этого заслуживает.
— Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не нарушила бы их, как и законы своей страны. Я верю, что в итоге победит правда и представлять Украину отправиться сильнейший артист, которого выберут люди. Если это я, я сделаю все возможное, чтобы мною гордились. Если это будет кто-то другой- буду болеть за него всем сердцем, — заявила исполнительница.