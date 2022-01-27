Суспільний мовник відповів на претензії до фіналістки нацвідбору Аліни Паш, яка у 2015 році відвідувала тимчасово окупований півострів Крим.

Як виявилося, співачка не порушувала законодавство України та правила національного відбору на Євробачення 2022.

Виступ Аліни Паш у 2015 році проходив на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України.

– Суспільне мовлення — не правоохоронний орган, тож перевірка фактів порушення здійснюється виключно з відкритих джерел та на основі отриманих від учасників гарантій. Якщо коментатори мають докази зворотного — просимо надати їх для підтвердження, – зазначили у Суспільному.

Організатори нацвідбору додали, що відеоінтерв’ю Аліни Паш з Катериною Осадчою, яке зараз у мережі наводиться як доказ порушення вимог конкурсу, не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України.

Варто зазначити, що про візит Аліни Паш в Крим було відомо вже давно. Але інтерес до цього факту підігрів оглядач новин про Євробачення Леонід Поліщук на особистому YouTube-каналі.

Він зняв відеоогляд, який спровокував хвилю претензій в сторону Аліни Паш.

Раніше Аліна Паш запідозрила плагіат у щедрівці гурту Kalush. За словами співачки, колектив запозичив партію з контрабасом із її трека Bosorkanya. Аліна натякнула, що таким артистам не місце в нацвідборі на Євробачення 2022.

Саунд-продюсер щедрівки Стас Чорний визнав схожість і зазначив, що це сталося абсолютно випадково. Він пообіцяв замінити партію з контрабасом до офіційного релізу треку, який відбудеться у 2023 році.