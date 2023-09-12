Компанія Netflix представила глядачам трейлер четвертого та фінального сезону серіалу Sex Education. Шоуранери зазначили, що сценаристи не були в цьому впевнені, коли сідали писати епізоди. Проте, в процесі зрозуміли, що історії добігають кінця, з персонажами стається те, що має статися, і вони дуже раді за них.

Трейлер свідчить, що в останньому сезоні буде багато гумору, сексу та, власне, виховання. Нам покажуть розвиток стосунків Отіс та Мей, самопізнання Еріка, ймовірно розкажуть, хто все ж таки справжній батько Джой та яке майбутнє чекає на Мурдейл та клініку сексотерапії. Стартує фінал шоу вже 21 вересня.

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Творці серіалу не приховують, що їм гірко прощатися з героями, які встигли всім полюбитися та за чиїм розвитком усі спостерігали. Проте, обіцяють провести персонажів належним чином та закликають усіх “запастися хусточками, щоб закінчити разом”.

Нагадаємо, нещодавно Netflix представив тизер 6-го сезону Корони. Судячи з усього, на нас чекає королівське весілля.