Компанія Netflix показала тизер шостого сезону серіалу Корона, розкривши деякі подробиці сюжету. Судячи з опублікованого фото, на нас чекає королівське весілля.

На знімку в соцмережах можна побачити документ, на якому написано “Служба молитви та посвяти після одруження Його Королівської Високості принца Уельського і Її Королівської Високості герцогині Корнуольської”. Якщо багато хто очікував весілля принца Вільяма або Гаррі, то цього не покажуть.

Очікується, що одруження Чарльза та Камілли 2005 року буде у завершальних серіях не тільки сезону, а й серіалу. Як відомо, це остання низка серій, після чого проєкт закриють.

– Після шести сезонів, семи років і трьох складів Корона добігає кінця цього року. Ми скоро повернемося з новими серіями, але ось натяк на те, що нас чекає в останньому сезоні, – заявили Netflix.

Нагадаємо, що вже наприкінці 2023 року вийде 3-й сезон Бріджертонів. Ще один серіал про життя королівських сімей Netflix покаже вже в грудні. Третій сезон потішить фанатів цікавим сюжетом, знайомими героями і красивою картинкою. Усе, що потрібно знати про серіал, можна побачити на Фактах ICTV.