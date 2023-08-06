Осінь – час релізів нових ігор, серіалів і фільмів. Це стосується як нових проєктів, так і продовження культових робіт, на які з нетерпінням чекають мільйони фанатів. На холодну пору заплановано купу нового, і найцікавіше краще не пропускати – багато що вийде на стримінгових платформах, таких як Netflix.

10 очікуваних серіалів осені 2023 – далі в матеріалі.

Корона (6 сезон)

Точної дати виходу досі немає, але культовий серіал про долю королівської сім’ї Великої Британії чекатимуть мільйони фанів. У продовженні опишуть нове тисячоліття, теракт 11 вересня, смерть принцеси Маргари і королеви Єлизавети.

Венздей (2 сезон)

На продовження унікального серіалу про дівчинку з незвичайної сім’ї точно чекають фанати з усього світу. Проєкт буквально здивував усіх наприкінці 2022 року, і зупинятися на досягнутому Netflix не планує.

Падіння дому Ашерів

Новий серіал Netflix, який може налякати глядача своєю атмосферою. Поки що про сюжет мало що відомо, а його виробництвом займалися з 2021 року під керівництвом режисера Майк Фленагана. Робота створена на основі однойменної книги.

Гра в кальмара (2 сезон)

І хоча точних даних про вихід продовження немає, очікується, що реліз відбудеться у 2023 році. У Netflix не поспішають розповідати про продовження, а режисер проєкту Хван Дон Хек ще у квітні 2022 року зізнався, що планує вихід на 2024 рік. У будь-якому разі, тизер уже показали.

Сексуальна освіта (4 сезон)

Серіал про процес дорослішання підлітків отримає продовження вже наприкінці вересня – 21 числа. Набір епізодів буде фінальним, тому на них із нетерпінням чекають.

Top Boy (3 сезон)

Top Boy – британський телевізійний кримінальний драматичний серіал, створений і написаний Ронаном Беннеттом. Історія розповідає про двох наркоторговців, які тісно пов’язані з бандитизмом у Лондоні.

Люпен

Французький телесеріал, створений Джорджем Кеєм і Франсуа Узаном. У центрі сюжету – Ассан Діоп, який хоче помститися за несправедливе тюремне ув’язнення свого батька.

Все те незриме світло

Драматичний мінісеріал, який став екранізацією однойменного роману. Сюжет розвивається під час Другої світової війни одночасно у Франції та Німеччині. Історія розповість про сліпу дівчинку та глухого хлопчика, які намагаються вижити. Прем’єра запланована на 2 листопада.

Вірджин Рівер (5 сезон)

Очікуваний серіал-мелодрамма про медсестру, яка переїжджає з мегаполісу до невеличкого містечка в Каліфорнії, і знаходить важливу для свого життя людину.

Розчарування (5 сезон)

Це анімаційний серіал від творців Сімпсонів. Він створений для дорослої аудиторії, і в жартівливій манері порушує важливі соціальні теми. Реліз очікується 1 вересня.