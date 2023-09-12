Компания Netflix представила зрителям трейлер четвертого и финального сезона сериала Sex Education. Шоуранеры отметили, что сценаристы не были в этом уверены, когда садились писать эпизоды. Однако, в процессе поняли, что истории подходят к концу, с персонажами происходит то, что должно случиться, и они очень рады за них.

Трейлер указывает, что в последнем сезоне будет много юмора, секса и собственно воспитание. Нам покажут развитие отношений Отис и Мэй, самопознание Эрика, вероятно расскажут, кто все же настоящий отец Джой и какое будущее ждет Мурдейл и клинику сексотерапии. Стартует финал шоу уже 21 сентября.

Сейчас смотрят

Создатели сериала не скрывают, что им горько прощаться с героями, успевшими всем полюбиться и за чьим развитием все наблюдали. Однако обещают провести персонажей должным образом и призывают всех “запасться платочками, чтобы закончить вместе”.

Напомним, недавно Netflix представил тизер 6-го сезона Короны. Судя по всему, нас ждет королевская свадьба.