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Закінчено розслідування загибелі Галини Гатчинс на зніманнях з Болдвіном

21 Квітня 2022, 11:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Закінчено розслідування загибелі Галини Гатчинс на зніманнях з Болдвіном

Алек Болдвін заявив, що звіт правоохоронних органів Нью-Мексико про подію на зніманнях фільму Іржа виправдає його. Під час створення фільму він застрелив із пістолета українського оператора Галину Гатчинс.

Актор опублікував слова свого адвоката в Instagram, який розповів про просування справи.

– Ми цінуємо звіт, який виправдовує Болдвіна, ясно даючи зрозуміти, що він був упевнений у безпеці холостих патронів. Також правоохоронні органи заявили, що, бувши продюсером фільму, його влада обмежувалася лише змінами у сценарії та підбором акторів. Це означає, що Болдвін не мав повноважень у питаннях техніки безпеки, – заявив адвокат актора.

У звіті Нью-Мексико визнали порушення безпеки на знімальному майданчику. Бюро також задокументувало скарги на безпеку зброї від знімальної групи, які залишилися поза увагою, і заявило, що фахівцям зі зброї не дозволено приймати рішення щодо додаткової підготовки з техніки безпеки.

Розслідування штату показало, що револьвер було передано Болдвіну помічником режисера Девідом Голлсом без консультації зі спеціалістами зі зброї на знімальному майданчику під час або після заряджання пістолета.

Компанія Болдвіна також буде оштрафована на максимально допустиму суму майже $140 тис.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час знімання вестерну. Трагічний інцидент стався через страшну випадковість під час знімання сцени, в якій актор стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як реквізит.

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Теги
Алек Болдвін, Вбивство
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