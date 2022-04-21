Алек Болдуин заявил, что отчет правоохранительных органов Нью-Мексико о происшествии на съемках фильма Ржавчина оправдает его. Во время создания фильма он застрелил с пистолета украинского оператора Галину Хатчинс.

Актер опубликовал слова своего адвоката в Instagram, который и рассказал о продвижении дела.

— Мы ценим отчет, который оправдывает Болдуина, ясно давая понять, что он был уверен в безопасности холостых патронов. Также правоохранительные органы заявили, что будучи продюсером фильма, его власть ограничивалась только изменениями в сценарии и подбором актеров. Это значит, что у Болдуина не было полномочий в вопросах техники безопасности, — заявил адвокат актера.

В отчете Нью-Мексико признали нарушение безопасности на съемочной площадке. Бюро также задокументировало жалобы на безопасность оружия от съемочной группы, которые остались без внимания, и заявило, что специалистам по оружию не разрешено принимать решения о дополнительной подготовке по технике безопасности.

Расследование штата показало, что револьвер был передан Болдуину помощником режиссера Дэвидом Холлсом без консультации со специалистами по оружию на съемочной площадке во время или после заряжания пистолета.

Компания Болдуина также будет оштрафована на максимально допустимую сумму в почти $140 тыс.

Напомним, 22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок вестерна. Трагический инцидент произошел по страшной случайности во время съемок сцены, в которой актер стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке в качестве реквизита.