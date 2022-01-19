Російська акторка Віра Воронкова постраждала внаслідок пожежі у власній квартирі.

За даними росЗМІ, близько опівночі у будинку 56-річної знаменитості загорілася гірлянда на ялинці. Воронкову госпіталізували з тяжким опіком верхніх дихальних шляхів.

У зірки обгоріло волосся, пошкоджені голова, шия, спина та руки. Зараз Віра перебуває у реанімації. 14-річна донька акторки отруїлася чадним газом і також опинилася в лікарні. Внаслідок пожежі загинула кішка Воронкової.

– Я намагалася все загасити сама, але вогонь швидко перейшов на стелю, оскільки ялинка у нас висока. З нього почало капати. Власне, все, що я встигла – перекрити газ та розбудити доньку, – розповіла Віра.

Нагадаємо, що Віра Воронкова зіграла в понад 70 кінокартинах. Акторка отримала популярність завдяки участі у серіалах Передчуття, Марш Турецького, Каменська , Журов.

Нещодавно із лікарні виписали співачку Марину Хлєбнікову, яка також постраждала внаслідок пожежі у квартирі. Зірка перебувала на лікуванні два місяці.

Після виписки вона деякий час житиме у друзів, оскільки її квартира зазнала пошкоджень після горіння.

За словами Марини, причиною пожежі, яка сталася 18 листопада, могло стати замикання. Того дня артистка повернулася з важких гастролей дуже втомленою, вона лягла спати, а прокинулася вже у лікарні.