Російську співачку Марину Хлєбнікову, яка постраждала внаслідок пожежі у власній квартирі, виписали з лікарні. Зірка перебувала на лікуванні два місяці.

На особистій сторінці в Instagram Марина записала аудіозвернення. Обличчя артистка поки не показує.

– Я хочу поділитись з вами чудовою новиною. Сьогодні мій лікар дозволив мені виписатися, за умови, що я дотримуватимуся всіх його розпоряджень. Ви навіть не уявляєте, як я тішуся цьому, — сказала співачка.

Після виписки Марині доведеться пожити у друзів, оскільки її квартира зазнала пошкоджень після горіння.

– Додому повернутися поки не можу, тому поживу у друзів, які мені допомагали весь цей час і навіть організували збір коштів для відновлення моєї квартири, – сказала Хлєбнікова.

Також співачка подякувала всім небайдужим за підтримку та фінансову допомогу.

Нагадаємо, що 56-річна Марина Хлєбнікова потрапила в лікарню після пожежі увечері 18 листопада.

У співачки було пошкоджено понад 50% тіла, сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон. Лікарі впізнали її не одразу, а лише після опитування рідних. У крові Хлєбнікової знайшли алкоголь – 0,82 проміле (два-три келихи вина).

За словами Марини, причиною пожежі могло стати замикання. Того дня артистка повернулася з важких гастролей дуже втомленою, вона лягла спати, а прокинулася вже у лікарні.