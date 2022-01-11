Російська співачка Марина Хлєбнікова вперше дала інтерв’ю після пожежі у своїй квартирі. Артистка назвала ймовірну причину загоряння та розповіла про свій стан.

Хлєбнікова зізналася, що того дня якраз повернулася з важких гастролей і була дуже втомлена. Вона встигла зробити домашні справи, з’їздити до поліклініки, заїхати в магазин та аптеку. Про це артистка розповіла в ток-шоу Андрія Малахова.

– Приїжджаю десь о сьомій і кажу: Мам, я щось прямо вмираю спати хочу. І все, лягла спати, а отямилася 19 листопада в лікарні. Я втратила свідомість. Коли лікар мене розбудила в реанімації, вона сказала: Ви знаєте, що ми вас з того світу висмикнули? Ось що було, – згадує Марина.

Співачка не виключає, що причиною пожежі могло стати замикання.

– Я засинаю під комп’ютером. Швидше за все, поставила один телефон на зарядку, другий, увімкнула комп’ютер, напевно, заряджалося ще щось додатково – прилади, з якими ми їздимо на гастролі. Тобто там досить сильне навантаження було. Якщо я заснула, то цілком могло бути коротке замикання, – сказала Хлєбнікова.

Також співачка сказала, що все ще перебуває повністю на постільному режимі, її нелегко і є біль.

– Лікарі, звичайно, трудяться і продовжують трудитись, оскільки опікова хвороба – це окрема історія… Я в бинтах, а бинти в йоді – вони ж йодом лікують опіки. У мене бинти жовтого кольору. Наді мною стоїть щит величезний, з якого йде тепло… У ліжку кварцовий дрібний пісок, – розповіла Марина.

Нагадаємо, що Марину Хлєбнікову терміново госпіталізували після пожежі в її квартирі, яка сталася пізно ввечері 18 листопада. Тіло жінки сильно постраждало, і спочатку вона була в комі.

Причина пожежі досі з’ясовується.