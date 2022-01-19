Российская актриса Вера Воронкова пострадала в результате пожара в собственной квартире.

По данным росСМИ, около полуночи в доме 56-летней знаменитости загорелась гирлянда на елке. Воронкову госпитализировали с тяжелым ожогом верхних дыхательных путей.

У звезды обгорели волосы, повреждены голова, шея, спина и руки. Сейчас Вера находится в реанимации. 14-летняя дочь актрисы отравилась угарным газом и также оказалась в больнице. В результате пожара погибла кошка Воронковой.

– Я пыталась все потушить сама, но огонь быстро перешел на потолок, поскольку елка у нас высокая. С него начало капать. Собственно, все, что я успела – перекрыть газ и разбудить дочь, – рассказала Вера.

Напомним, что Вера Воронкова сыграла более чем в 70 кинокартинах. Актриса получила известность благодаря участию в сериалах Предчувствие, Марш Турецкого, Каменская, Журов.

Недавно из больницы выписали певицу Марину Хлебникову, которая также пострадала в результате пожара в квартире. Звезда была на лечении два месяца.

После выписки она некоторое время будет жить у друзей, поскольку ее квартира получила повреждения после горения.

По словам Марины, причиной пожара, который произошел 18 ноября, могло стать замыкание. В тот день артистка вернулась из тяжелых гастролей очень уставшей, она легла спать, а проснулась уже в больнице.