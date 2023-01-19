Актору Алеку Болдвіну буде пред’явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві. Все через інцидент на зніманнях фільму Іржа, де Болдвін застрелив українку Галину Гатчинс.

Крім артиста, звинувачення також висунули зброяреві фільму Ганні Гутьєррес Рід, яка відповідала за патрони та зброю на знімання картини.

Поки що жоден із них не прокоментував звинувачення, які їм висунуть до кінця січня.

Зараз дивляться – Я визначила, що доказів достатньо. На моїй посаді ніхто не може бути вищим за закон, і кожен заслуговує на справедливість, – коротко прокоментувала звинувачення окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс. Так, тепер актору та члену знімальної команди загрожує до 18 місяців ув’язнення. До цього також додається штраф у розмірі $5 тис. Судитимуть їх присяжні. Нагадаємо, що за більш ніж рік Болдвінн встиг досягти угоди з родиною Галини Гатчинс. Він також заявив, що точно не натискав курок і револьвер вистрілив сам. За словами Алека, винен той, хто доставив бойові набої на майданчик і поклав їх у зброю. Робота над фільмом Іржа, на зніманнях якого Гатчинс була застрелена, відновиться 2023 року. Чоловік Галини стане його виконавчим продюсером. Читайте також: Старша донька Алека Болдвіна вагітна

Джерело BBC

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