Актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Все из-за инцидента на съемках фильма Ржавчина, где Болдуин застрелил украинку Галину Хатчинс.

Помимо артиста, обвинения также выдвинули оружейнику фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за набои и оружие на съемках картины.

Пока ни один из них не прокомментировал обвинения, которые им выдвинут до конца января.

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— Я определила, что доказательств достаточно. На моем посту никто не может быть выше закона, и каждый заслуживает справедливости, — кратко прокомментировала обвинения окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис.

Так, теперь актеру и члену съемочной команды грозит до 18 месяцев тюремного заключения. К этому также прилагается штраф в размере $5 тыс. Судить их будут присяжные.

Напомним, что за более чем год Болдуин успел добиться соглашения с семьей Галины Хатчинс. Он также заявил, что точно не нажимал курок, и револьвер выстрелил сам. По словам Алека, виноват тот, кто доставил боевые патроны на площадку и положил их в оружие.

Робота над фильмом Ржавчина, на съемках которого Хатчинс была застрелена, возобновится в 2023 году. Муж Галины станет его исполнительным продюсером.