Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін вперше стане мамою.
Радісною новиною спадкоємиця актора поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото з УЗД. На знімку видно малюка.
– Щасливого Нового року, – написала під кадром Айрленд.
27-річна модель вагітна від свого 37-річного бойфренда, музиканта RAC (справжнє ім’я – Андре Аллен Анжос). Закохані разом уже понад рік.
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Підписники привітали старшу доньку Болдвіна, побажавши їй легкої вагітності.
- Ура, не можу дочекатися зустрічі з тобою, малюку.
- Плачу.
- Так, вітаю! Так рада за вас обох.
- Вітаю! Ти будеш чудовою мамою.
- Я така рада за вас! Легка вагітність. – Пишуть користувачі мережі.
Сам Алек Болдвін поки що ніяк не прокоментував те, що вперше стане дідусем.
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