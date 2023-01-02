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Старша донька Алека Болдвіна вагітна

2 Січня 2023, 09:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алек Болдуин и Айрленд Болдуин
Джерело: Depositphotos

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін вперше стане мамою.

Радісною новиною спадкоємиця актора поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото з УЗД. На знімку видно малюка.

– Щасливого Нового року, – написала під кадром Айрленд.

27-річна модель вагітна від свого 37-річного бойфренда, музиканта RAC (справжнє ім’я – Андре Аллен Анжос). Закохані разом уже понад рік.

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Підписники привітали старшу доньку Болдвіна, побажавши їй легкої вагітності.

  • Ура, не можу дочекатися зустрічі з тобою, малюку.
  • Плачу.
  • Так, вітаю! Так рада за вас обох.
  • Вітаю! Ти будеш чудовою мамою.
  • Я така рада за вас! Легка вагітність. – Пишуть користувачі мережі.

Сам Алек Болдвін поки що ніяк не прокоментував те, що вперше стане дідусем.

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Алек Болдвін вагітність
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