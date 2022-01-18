25-річна наречена екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася фігурою у розкішній сукні. Так, нова пасія Мурата Налчаджіолу показала, у чому красується на відпочинку в Африці, а також продемонструвала засмагу.

На знімку з розкішного готелю Лілія красується в чорній сукні на бретельках з вирізом до стегна. Свій образ вона доповнила намистом і розпущеним волоссям.

На фото можна побачити засмагу дівчини – найбільше на сонці обгоріла зона декольте, руки та ноги. Швидше за все це наслідки відпочинку на березі Індійського океану. На другому знімку дівчина зазначила, що відпочинок добіг кінця, і покидати це місце вона не хоче.

– Сьогодні останній день нашого райського відпочинку! Їхати зовсім не хочеться, – поділилася своїми думками Лілія до Instagram.

Користувачі мережі відреагували на знімок нареченої Мурата у чорній сукні:

Вам немає рівних!

Нормально так підсмажилася!

Чарівна.

Нарешті Мурат відпочине від роботи фотографа!

Нагадаємо, що восени 2021 року Мурат зробив Лілі пропозицію — пара зустрічалася понад рік. Чоловік розлучився зі співачкою Ані Лорак у 2019 році, через 13 років стосунків. Екс-подружжя виховує 10-річну Софію. Раніше співачка запевняла шанувальників, що зберігає добрі стосунки із чоловіком заради спільної доньки.