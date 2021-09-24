Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, освідчився новій коханій. Обраницею чоловіка стала 24-річна візажист із Києва – Лілія.

На особистій сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому продемонструвала обручку з діамантом на безіменному пальці. Очевидно, Мурат фотографує кохану та тримає за руку.

Знімок був зроблений на відпочинку у Бодрумі (Туреччина). Під дописом Лілія залишила смайлик у вигляді червоного сердечка.

Мурат зустрічається з новою коханою вже півтора року. Лілія виховує донечку Олександру.

У коментарях підписники вітають пару. Однак знайшлися і ті, хто не забув згадати про Ані Лорак, колишню дружину Мурата.

Супер! Вітаю, дуже гарна пара!

А Лорак як? Невже не проти?

А як же Лорак? У них все?

Даю рік максимум.

Терпіння!

Ви гарна пара, але хейту вам не уникнути, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу перебували у стосунках протягом 13 років. Вони розлучилися у 2019 році. За чутками, причиною розставання могла стати зрада Мурата. Екс-подружжя виховує спільну 10-річну доньку Софію.

Але попри розлучення, Ані Лорак і Мурат разом з’являлися на різних заходах. Наприклад, у березні вони відвідали вечірку Філіпа Кіркорова, а на початку травня вирушили на відпочинок до Туреччини.

Влітку Мурат прилітав у Москву на день народження доньки. Через це мережею ходили чутки про возз’єднання пари.

Хоча Ані Лорак запевняла шанувальників, що зберігає хороші стосунки з чоловіком заради Софії.

Фото: Мурат Налчажиоглу