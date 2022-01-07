Донька української співачки Ані Лорак, яка будує кар’єру в Росії, виступила з нею на одній сцені.
В Instagram Ані Лорак оприлюднила відео, на якому показала їхній спільний виступ із 10-річною Софією. Мама з донькою виконали новорічну пісню All I want for Christmas is you в російськомовному варіанті.
– З Різдвом! Миру та добра кожному будинку. Кохання та тепла у наші серця, – підписала відео Ані Лорак.
Варто зазначити, що шанувальники артистки оцінили вокальні здібності її доньки, наголосивши, що Софія талановита.
- Як круто Соня співає!
- Софія росте вашою копією.
- Як гарно звучать ваші голоси воєдино!
- Вау! Голос майже як у мами.
- Маленька принцеса та королева.
- Які ви гарні! І пісня чудова.
- Дуже здібна донька, трохи інший тембр, але сили в голосі багато.
- Чудовий дует!
- Шикарний виступ! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.
Нагадаємо, що Софія – єдина донька Ані Лорак від підприємця Мурата Налчаджіоглу, з яким артистка розлучилася в 2019 році. Проте схоже, що екс-коханим вдалося зберегти дружні стосунки заради спільної дитини.
До слова, у вересні Мурат Налчаджіоглу зробив пропозицію своїй новій коханій, візажистці Лілії, з якою вже знайома Софія.