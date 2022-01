Донька української співачки Ані Лорак, яка будує кар’єру в Росії, виступила з нею на одній сцені.

В Instagram Ані Лорак оприлюднила відео, на якому показала їхній спільний виступ із 10-річною Софією. Мама з донькою виконали новорічну пісню All I want for Christmas is you в російськомовному варіанті.

– З Різдвом! Миру та добра кожному будинку. Кохання та тепла у наші серця, – підписала відео Ані Лорак.

Варто зазначити, що шанувальники артистки оцінили вокальні здібності її доньки, наголосивши, що Софія талановита.

Як круто Соня співає!

Софія росте вашою копією.

Як гарно звучать ваші голоси воєдино!

Вау! Голос майже як у мами.

Маленька принцеса та королева.

Які ви гарні! І пісня чудова.

Дуже здібна донька, трохи інший тембр, але сили в голосі багато.

Чудовий дует!

Шикарний виступ! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.

Нагадаємо, що Софія – єдина донька Ані Лорак від підприємця Мурата Налчаджіоглу, з яким артистка розлучилася в 2019 році. Проте схоже, що екс-коханим вдалося зберегти дружні стосунки заради спільної дитини.

До слова, у вересні Мурат Налчаджіоглу зробив пропозицію своїй новій коханій, візажистці Лілії, з якою вже знайома Софія.