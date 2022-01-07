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Голос майже як у мами! Ані Лорак заспівала разом зі своєю донькою

7 Січня 2022, 15:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Голос майже як у мами! Ані Лорак заспівала разом зі своєю донькою
Джерело: Ані Лорак

Донька української співачки Ані Лорак, яка будує кар’єру в Росії, виступила з нею на одній сцені.

В Instagram Ані Лорак оприлюднила відео, на якому показала їхній спільний виступ із 10-річною Софією. Мама з донькою виконали новорічну пісню All I want for Christmas is you в російськомовному варіанті.

– З Різдвом! Миру та добра кожному будинку. Кохання та тепла у наші серця, – підписала відео Ані Лорак.

Варто зазначити, що шанувальники артистки оцінили вокальні здібності її доньки, наголосивши, що Софія талановита.

  • Як круто Соня співає!
  • Софія росте вашою копією.
  • Як гарно звучать ваші голоси воєдино!
  • Вау! Голос майже як у мами.
  • Маленька принцеса та королева.
  • Які ви гарні! І пісня чудова.
  • Дуже здібна донька, трохи інший тембр, але сили в голосі багато.
  • Чудовий дует!
  • Шикарний виступ! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.
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Нагадаємо, що Софія – єдина донька Ані Лорак від підприємця Мурата Налчаджіоглу, з яким артистка розлучилася в 2019 році. Проте схоже, що екс-коханим вдалося зберегти дружні стосунки заради спільної дитини.

До слова, у вересні Мурат Налчаджіоглу зробив пропозицію своїй новій коханій, візажистці Лілії, з якою вже знайома Софія.

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