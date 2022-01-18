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Загорела и отдохнула: невеста экс-мужа Ани Лорак похвасталась фигурой в откровенном платье

18 января 2022, 20:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Лилия

25-летняя невеста экс-мужа Ани Лорак похвасталась фигурой в роскошном платье. Так, новая пассия Мурата Налчаджиоглу показала, в чем красуется на отдыхе в Африке, а также продемонстрировала загар.

На снимке из роскошного отеля Лилия красуется в черном обтягивающем платье на бретельках с вырезом до бедра. Свой образ она дополнила ожерельем и распущенными волосами. 

На фото можно заметить загар девушки — больше всего на солнце обгорела зона декольте, руки и ноги. Скорее всего, это последствия отдыха на берегу Индийского океана. На втором снимке девушка отметила, что отдых подошел к концу, и покидать это место она не хочет.

— Сегодня последний день нашего райского отдыха! Еезжать совсем не хочется, — поделилась своими мыслями Лилия в Instagram.

Пользователи сети отреагировали на снимок невесты Мурата в черном платье:

  • Вам нет равных!
  • Нормально так поджарилась!
  • Обворожительна.
  • Наконец-то Мурат отдохнет от работы фотографа!

Напомним, что осенью 2021 года Мурат сделал Лили предложение — пара встречалась больше года. Мужчина расстался с певицей Ани Лорак в 2019 году, спустя 13 лет отношений. Экс-супруги воспитывают 10-летнюю Софию. Ранее певица заверяла поклонников, что сохраняет хорошие отношения с мужем ради общей дочери.

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Теги
Instagram , Отдых
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