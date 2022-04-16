Ексдружина актора Дмитра Ступки, стиліст Поліна Логунова розповіла, як познайомилася зі своїм новим обранцем.

В Instagram Поліна вирішила поспілкуватися з підписниками та відповісти їм на запитання. Так, вона поділилася історією знайомства з новим бойфрендом.

За словами Логунової, вони познайомилися випадково, коли ніхто з них нічого не планував стосовно стосунків.

– Якось я була в складному настрої і загадала негарного, небагатого тощо, я сказала чітко фразу – Чоловіка, який мені потрібен. Яким він буде – вирішує Бог і бачить, на що я заслужила, – написала стиліст.

Вона зазначила, що її обранець гарний не лише зовні, а й серцем. А також наголосила, що заздрити не можна, оскільки тоді до тебе притягується все найгірше.

– Познайомилися випадково, коли ніхто не планував та не шукав когось, коли це було не потрібно. У пазл склалися такі дрібниці, які навіть не налазять на голову, – зізналася Логунова.

Нещодавно ексдружина Ступки показала нового бойфренда. Вона оприлюднила їхнє спільне фото в Instagram.

Варто зазначити, що про розлучення Дмитра Ступки та Поліни Логунової стало відомо на початку квітня. Ба більше, стиліст натякнула, що збирається заміж за нового обранця.

Фото: Поліна Логунова