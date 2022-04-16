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Загадала некрасивого и небогатого: экс-жена Ступки о знакомстве с новым избранником

16 апреля 2022, 12:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Загадала некрасивого и небогатого: экс-жена Ступки о знакомстве с новым избранником

Экс-жена актера Дмитрия Ступки, стилист Полина Логунова рассказала, как познакомилась со своим новым избранником.

В Instagram Полина решила пообщаться с подписчиками и поотвечать им на вопросы. Так, она поделилась историей знакомства с новым бойфрендом.

По словам Логуновой, познакомились они случайно, когда никто из них ничего не планировал относительно отношений.

— Как-то я была в сложном настроении и загадала некрасивого, богатого и прочий бред, я сказала четко фразу — Подходящего мне мужчину. Каким он будет — решает Бог и видит, что я заслужила, — написала стилист.

Она отметила, что ее избранник красив не только внешне, но и сердцем. А также подчеркнула, что завидовать нельзя, поскольку тогда к тебе притягивается все худшее.

— Познакомились случайно, когда никто не планировал и не искал кого-то, когда это было не нужно. В пазл сложились такие мелочи, которые даже не налазят на голову, — призналась Логунова.

Совсем недавно экс-жена Ступки показала нового бойфренда. Она обнародовала их совместное фото в Instagram.

Стоит отметить, что о разводе Дмитрия Ступки и Полины Логуновой стало известно в начале апреля. Более того, стилист намекнула, что собирается замуж за нового избранника.

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Фото: Полина Логунова

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