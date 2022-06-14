Під Тернополем у Чорткові, 11 червня, ракета російських окупантів зруйнувала будинок, де раніше надали прихисток телеведучій Маші Єфросиніній.

В Instagram-stories Маша поділилася новиною про обстріл Тернопільської області, внаслідок якого постраждало понад 20 людей, військовий об’єкт та чотири п’ятиповерхові будинки. Ведуча зазначила, що в одному з них їй із сім’єю та друзями на початку повномасштабної війни надали прихисток на ніч та нагодували, коли вони їхали в нікуди.

Вона додала, що ненавидить російських окупантів.

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– Я вже задихаюся від ненависті та болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор, – зазначила Єфросиніна.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення ведуча веде активну інформаційну війну, а також збирає гроші на допомогу Україні в рамках своїх благодійних проєктів.

Раніше Маша Єфросиніна висловилася про росіян, які виступають проти війни, наголосивши, що їх не потрібно романтизувати. Артистка наголосила, що через кілька років громадяни РФ каятимуться.