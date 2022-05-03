Українська телеведуча та блогер Маша Єфросініна розповіла про допомогу українцям, а також про майбутнє росіян, які незабаром можуть покаятися.

– Я пам’ятаю, як усвідомила, навіщо взагалі потрібні соцмережі. У перші години війни я записала відеозвернення – це був момент, коли тобі абсолютно однаково, як ти виглядаєш і як говориш. Головне лише те, що саме ти кажеш. Я пишаюся своїми колегами, які аналогічно використовують свої соцмережі, – розповіла Маша.

Блогер також розповіла, як ставиться до росіян.

– Давайте не романтизуватимемо тих жителів РФ, які активно виступають проти війни. Проте таких стає дедалі більше. Вони кілька місяців боялися про війну говорити, але тепер вони проти неї категорично. Тепер вони називають це війною та геноцидом. Я впевнена, що через кілька років росіяни каятимуться, – додала Єфросініна.

Телеведуча зізналася, що у соцмережах її відео дивилася аномальна кількість людей – до 100 млн переглядів. Проте останнім часом блогерка вже не звертається до жителів Росії – українці повністю перемикнутися на своє життя та життя нашої країни, і тепер ми звертаємось до Європи по допомогу, пояснюючи, для чого вона потрібна.