Маша Єфросиніна пояснила, чому спілкується російською мовою

Українська телеведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому у повсякденному житті та соціальних мережах спілкується російською мовою.

У сторіз зірка відповіла на запитання підписників і зазначила, що російська – її рідна мова, оскільки її виховували у такому середовищі.

Маша додала, що зараз працює над своєю українською з викладачем, а також вона не порушує мовний закон у медіа.

– Це моя рідна мова! Мене на ній виростили й виховали. До приїзду в Київ з Криму я не знала української взагалі. Сьогодні я не порушую мовний закон у медіа й відточую свою українську з викладачем. Але я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою, – написала Єфросиніна.

Крім цього, Єфросиніна зазначила, що не вірить у вторгнення Росії в Україну. За словами телеведучої, вона з чоловіком і дітьми перебуватиме на території нашої країни, поки немає прямої загрози життю і здоров’ю.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна народилася в Керчі, і після закінчення школи переїхала навчатися у Київ до Національного університету імені Тараса Шевченка. На українському телебаченні вона дебютувала у 19 років.