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Задыхаюсь от ненависти: российская ракета разрушила дом, где ночевала Ефросинина

14 июня 2022, 19:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Маша Єфросиніна
Источник: Маша Єфросініна

Под Тернополем в Чорткове, 11 июня, ракета российских оккупантов разрушила дом, где раньше приютили телеведущую Машу Ефросинину.

В Instagram-stories Маша поделилась новостью об обстреле Тернопольской области, в результате которой пострадало более 20 людей, военный объект и четыре пятиэтажных дома. Ведущая отметила, что в одном из них ей с семьей и друзьями в начале полномасштабной войны предоставили убежище на ночь и накормили, когда они ехали в никуда.

Она добавила, что ненавидит российских оккупантов.

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— Я уже задыхаюсь от ненависти и боли за то, что никак не кончится этот террор, — отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина

Отметим, с начала полномасштабного вторжения ведущая ведет активную информационную войну, а также собирает деньги на помощь Украине в рамках своих благотворительных проектов.

Ранее Маша Ефросинина высказалась о россиянах, выступающих против войны, отметив, что их не нужно романтизировать. Артистка подчеркнула, что спустя пару лет граждане РФ будут раскаиваться.

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Теги
Війна в Україні Маша Ефросинина
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