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За побег из Украины сын и внук Софии Ротару заплатили по $2 тыс.

11 марта 2022, 12:35
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
За побег из Украины сын и внук Софии Ротару заплатили по $2 тыс.
Источник: София Ротару

Сын и внук национальной легенды Украины Софии Ротару заплатили по $2 тыс., чтобы сбежать в Молдову. На днях 51-летнего Анатолия Евдокименко и 27-летнего Руслана Евдокименко задержали на украинско-молдавской границе.

Как сообщается на сайте Винницкой областной прокуратуры, судом удовлетворено ходатайство против 25-летнего гражданина Молдовы, который помогал родственникам Софии Ротару и еще шести украинцам призывного возраста сбежать.

Известно, что для того, чтобы пересечь границу, мужчины заплатили гражданину Молдовы по $2 тыс.

— Следствием установлено, что правонарушитель, действуя умышленно, организовал незаконную, вне определенных пунктов пропуска, переправку лиц через государственную границу Украины в Республику Молдову за денежное вознаграждение в размере $2 тыс. с каждого лица, — говорится на сайте Винницкой областной прокуратуры.

Известно, что согласовав время и место незаконной переправки граждан Украины, он вечером, 7 марта, на надувной лодке через реку Днестр добрался до береговой линии территории Украины рядом с пунктом пропуска Могилев-Подольский – Отач, где его ожидали восемь украинцев призывного возраста.

Ранее мы писали, что сын и внук Софии Ротару пытались сбежать в Молдову. Более того, в сети появилось видео, на котором можно отчетливо рассмотреть лица беглецов.

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