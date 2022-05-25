Український гурт Kalush Orchestra виставив на продаж свою нагороду з міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 та рожеву панаму, яка стала фішкою соліста Олега Псюка.
Усі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Організацією аукціону займається благодійний фонд телеведучого і волонтера Сергія Притули.
Як можна купити панаму і трофей Євробачення
- Зробіть вступну пожертву у розмірі €5 (або 200 грн) на банківський рахунок фонду Сергія Притули.
- Чим більше пожертвувань по 200 грн ви зробите, тим більше шансів перемогти.
- Після закінчення розіграшу партнери Monobank за допомогою рандомайзера оберуть переможця з усіх, хто робив пожертвування.
- Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.
Розіграш головного убору та аукціон трофея завершаться 28 травня о 19.00.
Зазначимо, що паралельно відбудеться розіграш NFT на базі MetaHistory. Купуючи NFT за криптовалюту, його власник отримує:
- 100% унікальний цифровий файл NFT з зображенням мікрофону і Kalush Orchestra;
- ексклюзивну зустріч-вечерю з учасниками гурту Kalush Orchestra;
- можливість взяти участь в аукціоні кришталевого кубка-мікрофона, який отримає благодійник за найбільший донат.
Розіграш підтримує Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, а також Європейська мовна спілка (EBU) — асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс Євробачення.
Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у фіналі Євробачення 2022, який відбувся в італійському Турині. Колектив набрав 631 бал і підкорив європейську публіку виконанням хіта Stefania.
Після виступу соліст Kalush Orchehstra закликав врятувати Маріуполь та бійців з Азовсталі. Це могло загрожувати хлопцям дискваліфікацією, проте організатори сприйняли їхні слова як заяву гуманітарного характеру.