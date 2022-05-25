Український гурт Kalush Orchestra виставив на продаж свою нагороду з міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 та рожеву панаму, яка стала фішкою соліста Олега Псюка.

Усі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Організацією аукціону займається благодійний фонд телеведучого і волонтера Сергія Притули.

Як можна купити панаму і трофей Євробачення

Зробіть вступну пожертву у розмірі €5 (або 200 грн) на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше пожертвувань по 200 грн ви зробите, тим більше шансів перемогти. Після закінчення розіграшу партнери Monobank за допомогою рандомайзера оберуть переможця з усіх, хто робив пожертвування. Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Розіграш головного убору та аукціон трофея завершаться 28 травня о 19.00.

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Зазначимо, що паралельно відбудеться розіграш NFT на базі MetaHistory. Купуючи NFT за криптовалюту, його власник отримує:

100% унікальний цифровий файл NFT з зображенням мікрофону і Kalush Orchestra;

ексклюзивну зустріч-вечерю з учасниками гурту Kalush Orchestra;

можливість взяти участь в аукціоні кришталевого кубка-мікрофона, який отримає благодійник за найбільший донат.

Розіграш підтримує Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, а також Європейська мовна спілка (EBU) — асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у фіналі Євробачення 2022, який відбувся в італійському Турині. Колектив набрав 631 бал і підкорив європейську публіку виконанням хіта Stefania.

Після виступу соліст Kalush Orchehstra закликав врятувати Маріуполь та бійців з Азовсталі. Це могло загрожувати хлопцям дискваліфікацією, проте організатори сприйняли їхні слова як заяву гуманітарного характеру.