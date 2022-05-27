Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк стал почетным гражданином города Калуш (Ивано-Франковская область).

Такое звание Калушский городской совет принял решение присвоить музыканту 26 мая.

— Высокое звание Олегу Псюку присвоено за значительные заслуги перед Украиной и Калушской общиной, весомый вклад в популяризацию нашего города и всей Украины на художественной мировой арене, в частности за высокопрофессиональное представление нашего государства и одержанную победу группой Kalush Orchestra на Евровидении 2022, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, группу Kalush Orchestra Олег создал в 2019 году и назвал коллектив в честь своего родного города.

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Ранее мы писали, что Kalush Orchestra продает трофей Евровидения и розовую панаму фронтмена. Все средства будут направлены на помощь ВСУ. Организацией аукциона занимается благотворительный фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы.