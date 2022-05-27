Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

За вклад в популяризацию всей Украины: фронтмен Kalush Orchestra получил почетное звание

27 мая 2022, 18:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
За вклад в популяризацию всей Украины: фронтмен Kalush Orchestra получил почетное звание

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк стал почетным гражданином города Калуш (Ивано-Франковская область).

Такое звание Калушский городской совет принял решение присвоить музыканту 26 мая.

— Высокое звание Олегу Псюку присвоено за значительные заслуги перед Украиной и Калушской общиной, весомый вклад в популяризацию нашего города и всей Украины на художественной мировой арене, в частности за высокопрофессиональное представление нашего государства и одержанную победу группой Kalush Orchestra на Евровидении 2022, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, группу Kalush Orchestra Олег создал в 2019 году и назвал коллектив в честь своего родного города.

Сейчас смотрят

Ранее мы писали, что Kalush Orchestra продает трофей Евровидения и розовую панаму фронтмена. Все средства будут направлены на помощь ВСУ. Организацией аукциона занимается благотворительный фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы.

Читайте также:
За вклад в популяризацию всей Украины: фронтмен Kalush Orchestra получил почетное званиеПомогите Мариуполю! Kalush Orchestra обратился к Европе со сцены Евровидения

Теги
Kalush
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь