Український письменник, співак і громадський діяч Сергій Жадан став Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

На сайті медіа зазначається, що поет займається волонтерством, відвідує поранених у шпиталях та захищає українську культуру від РФ.

– Після того, як російська армія вторглася в Україну, Жадан день за днем ​​залишається у своєму розбомбленому Харкові. Пише статті про війну західним газетам, дає інтерв’ю. Насамперед займається гуманітарною допомогою. Він та його друзі надають допомогу пенсіонерам, перевозять ліки та продукти, організовують психологічну підтримку жінкам та дітям, які ховаються у метро.

Також у газеті зазначають, що для поляків Жадан був обличчям української літератури майже два десятиліття, коли видавництво Czarne почало друкувати його оповідання та романи.

Сергій подякував видання Gazeta Wyborcza за звання Людина року, зазначивши, що наразі всі українці, які борються за свою країну, є такими.

– Наразі всі українці, які борються за свою країну, працюють на неї, є людьми року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поряд із ними одночасно і в одній країні. І велике дякую польському народу за підтримку та допомогу. Разом переможемо імперію зла. Всім дякую, всіх люблю. Слава Україні, – написав Жадан у Facebook.

Раніше Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Таку відзнаку вручали вперше та вирішили її передати українському письменнику.

Також він отримає грошову винагороду, яку віддасть на волонтерські потреби.

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Фото: Сергій Жадан