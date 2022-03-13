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Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

13 Березня 2022, 18:42
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Сергій Жадан

Українського письменника та музиканта Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію 2022 з літератури. Про це повідомив комітет літературознавчих наук польської академії наук.

– Жадан — один із найвидатніших поетів України, чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, — на нашу думку, лауреат Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться, — йдеться у заяві.

Варто зазначити, що Сергій Жадан є одним із найвідоміших письменників сучасності. Його твори одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більше ніж двадцятьма мовами.

Жадан є автором романів Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамія, Інтернат, поетичних збірок Цитатник, Ефіопія, Життя Марії, Тамплієри, Антена, Список кораблів та інших. Також він є активним організатором літературного життя України та учасником мультимедійних мистецьких проєктів.

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Раніше понад 160 лауреатів Нобелівської премії підписали звернення, в якому закликали Росію припинити військові дії в Україні.

Вони порівняли “спецоперацію” Росії в Україні з нападом Німеччини на Польщу в 1939-му і на СРСР в 1941-му, а також закликали російський уряд зупинити вторгнення в Україну та вивести звідти війська.

Теги
Нобелівська премія , Сергій Жадан
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