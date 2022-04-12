Гроші підуть на волонтерство: Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Ширрмахера

Український письменник та громадський діяч Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Таку відзнаку вручали вперше, і вирішили її передати українському митцю.

Франк Ширрмахер – легендарний журналіст та видавець газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, заснованої у 1949 році у місті Франкфурт-на-Майні.

Також він отримає грошову винагороду, яку віддасть на волонтерські потреби.

– Премія Свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей, – зазначив Жадан.

Крім того, він додав, що варто працювати далі на нашу перемогу.