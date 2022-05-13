Украинский писатель, певец и общественный деятель Сергей Жадан стал Человеком года по версии польского издания Gazeta Wyborcza.
На сайте медиа отмечается, что поэт занимается волонтерством, посещает раненых в госпиталях и защищает украинскую культуру от РФ.
— После того, как российская армия вторглась в Украину, Жадан день за днем остается в своем разбомбленном Харькове. Пишет статьи о войне для западных газет, дает интервью. Прежде всего занимается гуманитарной помощью. Он и его друзья оказывают помощь пенсионерам, перевозят лекарства и продукты, организовывают психологическую поддержку женщинам и детям, которые прячутся в метро.
Также в газете отмечают, что для поляков Жадан был лицом украинской литературы почти два десятилетия, когда издательство Czarne начало печатать его рассказы и романы.
Сергей поблагодарил издание Gazeta Wyborcza за звание Человек года, отметив, что сейчас все украинцы, которые борются за свою страну, таковыми являются.
— Сейчас все украинцы, которые борются за свою страну, работают на нее, являются людьми года, людьми с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране. И огромное спасибо польскому народу за поддержку и помощь. Вместе победим империю зла. Всем спасибо, всех люблю. Слава Украине, — написал Жадан в Facebook.
Ранее Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франко Ширрмахера. Такое отличие вручали впервые и решили его передать украинскому писателю.
Также он получит денежное вознаграждение, которое отдаст на волонтерские нужды.
Фото: Сергей Жадан