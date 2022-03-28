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За Украину! Кэтти Перри послала президента РФ во время своего концерта

28 марта 2022, 13:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
За Украину! Кэтти Перри послала президента РФ во время своего концерта
Источник: Depositphotos

Американская певица Кэти Перри во время своего концерта вновь нецензурно высказалась о президенте России Владимире Путине. Таким образом она показывает поддержку Украине.

Исполнительница отыграла пять концертов в Лас-Вегасе. На каждом выступлении она просила поклонников пошуметь для Украины.

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— Просто сейчас я хочу, чтобы вы пошумели для Украины. Пошумели для Украины и послали Путина нах*й. Ну-ка! За Украину! Иди нах*й, Путин, — сказала Перри со сцены.

Кэти Перри и раньше поддерживала Украину. Она публиковала в Instagram-stories жуткие кадры войны в нашей стране.

Стоит отметить, что возлюбленный Кэти, актер Орландо Блум тоже активно поддерживает Украину. Звезда фильма Пираты Карибского моря в рамках программы UNICEF в Молдове поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами.

Поддерживают Украину и многие другие всемирно известные звезды, среди которых Джим Керри, Мик Джаггер, Пол Маккартни, Стинг, Стивен Кинг, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Джулианна Мур, Илон Маск и многие другие.

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Теги
Війна в Україні , Кэти Перри
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