Американская певица Кэти Перри во время своего концерта вновь нецензурно высказалась о президенте России Владимире Путине. Таким образом она показывает поддержку Украине.

Исполнительница отыграла пять концертов в Лас-Вегасе. На каждом выступлении она просила поклонников пошуметь для Украины.

— Просто сейчас я хочу, чтобы вы пошумели для Украины. Пошумели для Украины и послали Путина нах*й. Ну-ка! За Украину! Иди нах*й, Путин, — сказала Перри со сцены.

Кэти Перри и раньше поддерживала Украину. Она публиковала в Instagram-stories жуткие кадры войны в нашей стране.

Стоит отметить, что возлюбленный Кэти, актер Орландо Блум тоже активно поддерживает Украину. Звезда фильма Пираты Карибского моря в рамках программы UNICEF в Молдове поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами.

Поддерживают Украину и многие другие всемирно известные звезды, среди которых Джим Керри, Мик Джаггер, Пол Маккартни, Стинг, Стивен Кинг, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Джулианна Мур, Илон Маск и многие другие.