Відомий актор, зірка фільму Пірати Карибського моря Орландо Блум у рамках програми UNICEF у Молдові підтримує та допомагає українським сім’ям, які вимушено стали біженцями.

Про це посол доброї волі UNICEF Орландо Блум повідомив у Instagram.

– З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я у Молдові з UNICEF, зустрічаюся із сім’ями, які були змушені кинути все у пошуках безпеки, – розповів актор.

Також він закликав інших людей надавати посильну допомогу українським дітям.

– Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете надати, – зазначив Блум.

До речі, у квітні 2016 року Орландо Блум приїжджав на Донбас, щоби зустрітися з українськими дітьми. Попри те, що його візит тримали у секреті, ця новина швидко розлетілася.

Тоді він відвідав кілька шкіл та дитячих садків, які були зруйновані під час військового конфлікту. Орландо Блум відвідав Святогірськ, Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь, Київ та Харків. У рамках поїздки актор поспілкувався з постраждалими дітьми, із задоволенням грав із ними, а потім провів кілька зустрічей із психологами та вчителями.