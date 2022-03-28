У ніч з 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення кінопремії Оскар 2022. Під час заходу голлівудські зірки підтримали нашу державу та весь український народ, який продовжує боротися за свою свободу та незалежність.

Одним із жестом в підтримку України були синьо-жовті значки, з якими знаменитості вийшли на червону доріжку. У такий спосіб свою солідарність з українським народом продемонстрували:

актор Бенедикт Камбербетч;

зірка Гри престолів та Аквамена Джейсон Момоа;

режисер Френсіс Кополла;

композитор та автор хітів Дайан Уоррер;

монтажер Джо Уокер.

акторка Лів Ульман.

Також чимало гостей Оскара одягнули сині стрічки з хештегом #withrefugees, аби підтримати українських біженців. Зокрема, італійський режисер Паоло Соррентіно з дружиною та дітьми, композиторка Діана Воррен, акторка Юн Є Чжон, Семюел Л. Джексон, Джеймі Лі Кертіс.

Крім цього, на премії Оскар 2022 вшанували хвилиною мовчання усіх жертв російсько-української війни в Україні. Згодом на чорному екрані з’явився QR-код і повідомлення із закликом підтримати нашу країну будь-яким доступним способом.

Варто зазначити, що виступу Володимира Зеленського, якого чекали українські глядачі, не було.

Раніше режисер Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар, якщо президенту України не дадуть слово на премії. Більше того, він сказав, що в цьому випадку готовий публічно знищити свою статуетку.