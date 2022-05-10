Музикант Андрій Макаревич, який активно виступає проти війни в Україні, звернувся до російських військових.

У Facebook лідер гурту Машина времени оприлюднив чорно-біле відео, на якому виконав пісню про непотрібну війну, на яку солдатів із РФ посилають як гарматне м’ясо. Він запитує в них, кому вони поклоняються, за що воюють, і говорить про те, що їх вели в оману.

Как там, стреляли, солдат?

Известно — стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули.

Жодних коментарів до відео Андрій не залишив. Оприлюднив ролик артист на 9 травня – у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Раніше Андрій Макаревич показав, як росЗМІ створюють фейки про нього. Так, артист вирішив висловитись про платну медицину, сказавши, що в неї закладено щось глибоке — платиш гроші, і лікар знаходить нову хворобу.

У росЗМІ відразу з’явилися заголовки, що Макаревич поскаржився на дорогу медицину в Ізраїлі. Хоча артист жодної країни в своєму пості не згадував.

Фото: Андрій Макаревич