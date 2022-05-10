Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

За що воював, солдат? Макаревич звернувся до російських військових у пісні

10 Травня 2022, 17:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
За що воював, солдат? Макаревич звернувся до російських військових у пісні

Музикант Андрій Макаревич, який активно виступає проти війни в Україні, звернувся до російських військових.

У Facebook лідер гурту Машина времени оприлюднив чорно-біле відео, на якому виконав пісню про непотрібну війну, на яку солдатів із РФ посилають як гарматне м’ясо. Він запитує в них, кому вони поклоняються, за що воюють, і говорить про те, що їх вели в оману.

Как там, стреляли, солдат?
Известно — стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули.

Жодних коментарів до відео Андрій не залишив. Оприлюднив ролик артист на 9 травня – у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Раніше Андрій Макаревич показав, як росЗМІ створюють фейки про нього. Так, артист вирішив висловитись про платну медицину, сказавши, що в неї закладено щось глибоке — платиш гроші, і лікар знаходить нову хворобу.

У росЗМІ відразу з’явилися заголовки, що Макаревич поскаржився на дорогу медицину в Ізраїлі. Хоча артист жодної країни в своєму пості не згадував.

Читайте також:
За що воював, солдат? Макаревич звернувся до російських військових у пісніТак безпечніше: у новонародженого сина Андрія Макаревича не буде російського громадянства

Фото: Андрій Макаревич

Теги
Андрій Макаревич
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь