Музикант Андрій Макаревич, який активно виступає проти війни в Україні, звернувся до російських військових.
У Facebook лідер гурту Машина времени оприлюднив чорно-біле відео, на якому виконав пісню про непотрібну війну, на яку солдатів із РФ посилають як гарматне м’ясо. Він запитує в них, кому вони поклоняються, за що воюють, і говорить про те, що їх вели в оману.
Как там, стреляли, солдат?
Известно — стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули.
Жодних коментарів до відео Андрій не залишив. Оприлюднив ролик артист на 9 травня – у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Раніше Андрій Макаревич показав, як росЗМІ створюють фейки про нього. Так, артист вирішив висловитись про платну медицину, сказавши, що в неї закладено щось глибоке — платиш гроші, і лікар знаходить нову хворобу.
У росЗМІ відразу з’явилися заголовки, що Макаревич поскаржився на дорогу медицину в Ізраїлі. Хоча артист жодної країни в своєму пості не згадував.
Фото: Андрій Макаревич