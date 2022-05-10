Музыкант Андрей Макаревич, который активно выступает против войны в Украине, обратился к российским военным.
В Facebook лидер группы Машина времени обнародовал черно-белое видео, на котором исполнил песню о ненужной войне, на которую солдат из РФ посылают как пушечное мясо. Он спрашивает у них, кому они поклоняются, за что воюют, и говорит о том, что их обманули.
Как там, стреляли, солдат?
Известно — стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули.
Никаких комментариев к видео Андрей не оставил. Обнародовал ролик артист на 9 мая — в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Ранее Андрей Макаревич показал, как росСМИ создают фейки о нем. Так, артист решил высказаться о платной медицине, сказав, что в нее заложено что-то глубокое — платишь деньги и врач находит новую болезнь.
В росСМИ сразу же появились заголовки, что Макаревич пожаловался на дорогую медицину в Израиле. Хотя артист никакой страны в своем посте не упоминал.
Фото: Андрей Макаревич