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За что воевал, солдат? Макаревич обратился к российским военным в песне

10 мая 2022, 17:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
За что воевал, солдат? Макаревич обратился к российским военным в песне

Музыкант Андрей Макаревич, который активно выступает против войны в Украине, обратился к российским военным.

В Facebook лидер группы Машина времени обнародовал черно-белое видео, на котором исполнил песню о ненужной войне, на которую солдат из РФ посылают как пушечное мясо. Он спрашивает у них, кому они поклоняются, за что воюют, и говорит о том, что их обманули.

Как там, стреляли, солдат?
Известно — стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули.

Никаких комментариев к видео Андрей не оставил. Обнародовал ролик артист на 9 мая — в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее Андрей Макаревич показал, как росСМИ создают фейки о нем. Так, артист решил высказаться о платной медицине, сказав, что в нее заложено что-то глубокое — платишь деньги и врач находит новую болезнь.

В росСМИ сразу же появились заголовки, что Макаревич пожаловался на дорогую медицину в Израиле. Хотя артист никакой страны в своем посте не упоминал.

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Фото: Андрей Макаревич

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