Музыкант Андрей Макаревич, который активно выступает против войны в Украине, обратился к российским военным.

В Facebook лидер группы Машина времени обнародовал черно-белое видео, на котором исполнил песню о ненужной войне, на которую солдат из РФ посылают как пушечное мясо. Он спрашивает у них, кому они поклоняются, за что воюют, и говорит о том, что их обманули.

Как там, стреляли, солдат?

Известно — стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули.

Никаких комментариев к видео Андрей не оставил. Обнародовал ролик артист на 9 мая — в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее Андрей Макаревич показал, как росСМИ создают фейки о нем. Так, артист решил высказаться о платной медицине, сказав, что в нее заложено что-то глубокое — платишь деньги и врач находит новую болезнь.

В росСМИ сразу же появились заголовки, что Макаревич пожаловался на дорогую медицину в Израиле. Хотя артист никакой страны в своем посте не упоминал.

Фото: Андрей Макаревич