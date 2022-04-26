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Так безпечніше: у новонародженого сина Андрія Макаревича не буде російського громадянства

26 Квітня 2022, 11:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Так безпечніше: у новонародженого сина Андрія Макаревича не буде російського громадянства

Новонароджений син Андрія Макаревича не матиме російського громадянства. Дружина музиканта Ейнат Кляйн народила спадкоємця в одній з ізраїльських клінік.

За словами Ейнат, вони не робитимуть хлопчику громадянство РФ, оскільки вона вважає, що так буде безпечніше для нього.

– А головне – навіщо? Ізраїльське громадянство перекриває всі 99,9% його потреб… Ізраїль – єдина безпечна країна. Мої предки жили в Росії та в Україні, і це завжди погано закінчувалося, – зазначила дружина Макаревича.

Сам Андрій наразі теж живе в Ізраїлі, каже, що продовжує залишатися слабо мотивованим інтуїтивним оптимістом та розмірковує про повернення до РФ.

– Мені чомусь усупереч логіці здається, що цей поганий сон закінчиться раніше, ніж ми очікуємо. Дуже багато хто поїде назад, я хотів би, щоб коли у мене виникало бажання поїхати туди чи сюди, то це не було обтяжено якимись проблемами, – зазначив Макаревич.

6 квітня стало відомо, що в Андрія Макаревича народився син. Малюка назвали Ейтан. Хлопчик народився 30 квітня.

Нагадаємо, для музиканта це четверта дитина, а для його дружини – перша.

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Фото: Андрій Макаревич

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