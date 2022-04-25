Андрій Макаревич показав, як росЗМІ створюють фейки

Російський музикант Андрій Макаревич, котрий активно виступає проти війни в Україні, показав, як росЗМІ створюють фейки про нього.

У своєму Telegram-каналі артист вирішив висловитися про платну медицину, сказавши, що в неї закладено щось глибоке – платиш гроші і лікар знаходить нову хворобу.

У росЗМІ відразу з’явилися заголовки, що Макаревич поскаржився на дорогу медицину в Ізраїлі. Хоча артист жодної країни в своєму пості не згадував.

Після новин, які з’явилися, Андрій вирішив висловитися, зазначивши, що після посту про платну медицину два десятки росЗМІ синхронно написали – Макаревич незадоволений ізраїльською медициною, однак він наголосив, що слова Ізраїль у його публікації не було.

– Ви де побачили слово Ізраїль, орли? А ще на муда**в ображаються, – сказав артист.

Варто зазначити, що зазвичай музикант не реагує на фейки в російських ЗМІ про себе, проте цього разу він вирішив навести реальний приклад їхнього створення.

Раніше Андрій Макаревич загнав у глухий кут несвідомих росіян. Він звернувся до тих, хто сліпо вірить брехні Володимира Путіна та не реагує на його диктатуру.