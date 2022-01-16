Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вкотре шокувала шанувальників результатом свого схуднення. Українська співачка за рік позбулася 30 кілограмів зайвої ваги.

Трансформація розпочалася, коли зірка почала танцювати на одному з телепроектів. Тоді вона почала худнути, щоб партнер Юрій Мєшков міг легше робити складні танцювальні рухи разом з нею.

Після завершення проекту Заріцька продовжила займатися спортом та правильно харчуватися, щоб худнути й надалі.

Зірка зробила невелику паузу та розслабилася на відпочинку в Грузії, однак після прибуття до Києва знову почала танцювати.

– Фізичні навантаження. Знову починаю займатися танцями, по декілька годин тричі на тиждень. Ненавиджу цифри, але вже за рік мінус 30 кг, – поділилася солістка українського гурту.

Крім того, Олександра Заріцька продемонструвала фігуру в білому купальнику після схуднення на 20 кілограмів. Шанувальники співачки висловили свій захват від зовнішнього вигляду та краси співачки.